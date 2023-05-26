Еще одна чемпионка из России завершила карьеру из-за отстранения

Чемпионка Европы по керлингу Галина Арсенькина объявила о завершении карьеры, назвав главной причиной отстранение российских спортсменов от международных соревнований. 31-летняя уроженка подмосковного Зеленограда отметила, что ее было очень трудно решиться на такой шаг.

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Об этом Арсенькина заявила в комментарии пресс-службе Федерации керлинга России (ФКР). Она стала второй российской спортсменкой за последние два дня, которая объявила о завершении карьеры из-за санкций. Ранее об этом сказала олимпийская чемпионка Мария Ласицкене.

"Это решение далось мне, естественно, непросто. Но оно абсолютно взвешенное, обдуманное. На мой взгляд, сейчас самый правильный момент для этого. Последним толчком стало то, что международная арена на данное время для нас закрыта. Хочу сказать, чтобы наше будущее поколение любило этот вид спорта так, как его любим мы, нынешнее поколение. Чтобы спортсмены с достоинством продолжали развивать российский керлинг и показывали высокие результаты на благо нашей страны. Через 5-10 лет хочется видеть керлинг в дружественной атмосфере, мировом единстве и равенстве", – сказала Арсенькина.

Накануне российским спортсменам официально запретили подписывать декларации с осуждением войны в Украине для участия в международных соревнованиях. Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также от командных видов спорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, муж Марии Ласицкене журналист Владас Ласицкас назвал позором международной федерации слезы спортсменки из-за отстранения.

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