Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер с пафосом заявила о подготовке к альтернативным Олимпийским играм, который в России приказал провести кремлевский диктатор Владимир Путин. Член партии "Единая Россия" выступила против поездки представителей РФ на турнир-2024 года в Париже, призвав их участвовать в так называемых Играх дружбы.

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Об этом Винер заявила в комментарии изданию "Спорт-Экспресс". Функционерка, которая отстранена международной федерацией (FIG), выразила абсурдное мнение о том, что нынешние Олимпиады якобы себя изжили, добавив нарративы о "традиционных ценностях".

"Первостепенная задача российских спортсменов сейчас – подготовка к Играм дружбы. Мы не можем выступать без флага и гимна. Нужно бороться и побеждать за родину, за маму, за тренеров, за город, в котором родилась. Теперь хотят, чтобы мы выступали без гимна, флага, я очень возражаю, чтобы были эти соревнования, да еще и с трансгендерами. Я считаю, что Олимпийские игры себя изжили. Мы будем развивать свое на полях БРИКС, ШОС. В следующем году будет "Кубок дружбы". Такие же деньги будут платить за медали. Наши ОИ, 137 стран заявились, альтернатива появляется", – сказала Винер.

Напомним, за год до старта ОИ-2024, 26 июля, Международный олимпийский комитет (МОК) не отправил России и Беларуси приглашение на соревнования. Кроме того, СМИ раскрыли планы МОК по допуску россиян к Играм в статусе сборной беженцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, МОК запретил спортсменам из России и Беларуси участвовать в Азиатских играх-2023, которые атлеты собирались использовать для квалификации на ОИ-2024.

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