'Ему бы таблетки принимать'. Путин стал посмешищем в сети после фраз про будущее России

Президент России Владимир Путин пригласил страны БРИКС на "Игры будущего", которые пройдут с 23 февраля по 3 марта в Казани. Главарь Кремля заявил, что Россия продолжит "всемерно содействовать дальнейшему развитию контактов в области спорта и молодежных обменов", спровоцировав волну насмешек у российских болельщиков.

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"Эти соревнования представляют собой уникальную комбинацию динамичных спортивных дисциплин с самыми популярными видеоиграми и технологическими устройствами. Хорошая возможность для контактов и дружеского общения представится в марте 2024 года в Сочи на Всемирном фестивале молодежи", – сказал Путин во время выступления на саммите БРИКС по видеосвязи.

Фанаты стебутся с отчества своего лидера, вспоминая эпический конфуз на форуме в Санкт-Петербурге. В июле патриарх Кирилл, рассыпаясь в лести перед "превосходительством" и "глубокоуважаемым" русским диктатором, он назвал Путина Владимиром Васильевичем.

"Васильич опять пургу несет. Ему бы таблетки принимать", "Когда видите эту фамилию, всегда вспоминайте курс по 30 до 2014 и текущие цены на все, начиная от продуктов до машин и квартир", - не сдерживают эмоций россияне.

Также юзеры со стебом интересуются тембром голоса Путина, намекая на недавний казус в видеообращением президента РФ.

"Путин голосом Путина говорил, или как вчера, голосом из видеоигр? – спрашивают любители спорта из России.

Особый ажиотаж вызвали у болельщиков слова про видеоигры.

"О как. А что за видеоигры? Из недружественных стран или воскресят игру где волк яйца в корзину собирает?" – интересуются в комментариях.

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