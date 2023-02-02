Эксперты ООН призвали МОК допустить всех россиян. И тех, кто поддерживает войну в Украине, тоже

Эксперты ООН Александра Ксантаки и Ашвини К.П. поддержали инициативу Международного олимпийского комитета (МОК) восстановить участие спортсменов из России и Беларуси в международных спортивных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. 25 января Исполнительный совет МОК опубликовал заявление, в котором говорится о необходимости уважать права всех спортсменов в соответствии с Олимпийской хартией.

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Официальный пресс-релиз опубликован на сайте Организации Объединенных Наций.

"Мы призываем МОК принять решение в этом направлении и пойти дальше, обеспечив недискриминацию любого спортсмена по признаку его национальности. Мы понимаем желание поддержать украинских спортсменов и украинское олимпийское сообщество, которые ужасно страдают от войны, вместе со всеми другими украинцами. Но Олимпийский комитет и, в более широком смысле, олимпийское сообщество также обязаны соблюдать Олимпийскую хартию и, в более широком смысле, международные нормы в области прав человека, запрещающие дискриминацию", — заявили они.

По мнению авторов обращения, дисквалификация российских и белорусских спортсменов является нарушением прав человека.

"Когда государства так вопиюще игнорируют права человека, у нас больше обязательств по поддержке наших общих ценностей", — заявили эксперты.

Эксперты также считают, что от российский и белорусских атлетов нельзя требовать принятия какой-либо стороны в конфликте. Таким образом авторы советуют допустить и тех, кто активно поддерживал так называемую СВО.

Ранее МОК поставило условие, что допущены к соревнованиям в нейтральном статусе, будут лишь те спортсмены, кто выступал активно против войны в Украине.

"Это условие открывает двери для давления и интерпретаций. Одни и те же правила должны применяться ко всем спортсменам, независимо от их национальности. Это включает в себя правило о том, что любая пропаганда национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющая собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию, должна быть запрещена", — заявили они.

Александра Ксантаки, 52 года, является специальным докладчиком в области культурных прав. Александра родом из Греции, получила степень в области права на юридическом факультете в Афинах и стала квалифицированным юристом. Затем она переехала в Великобританию и получила степень магистра (LLM) в области прав человека и права в области чрезвычайного положения в Университете Квинс в Белфасте.

Ашвини К.П., 36 лет, Индия. Специальный докладчик по современным формам расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости

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