Экс-соперник Емельяненко рассказал о проблемах со здоровьем у Александра

Российский пауэрлифтер Михаил Кокляев заявил, что сейчас их реванш с Александром Емельяненко невозможен.

По информации, которая есть у спортсмена, известный в РФ боец смешанных единоборств испытывает проблемы со здоровьем. Это связано не с его спортивной формой, а с общим физическим состоянием.

"Сейчас не хочу ничего говорить, потому что я знаю, что Саша сейчас, такая информация дошла, не в очень хорошем… Не то что спортивном состоянии, а не очень хорошем состоянии физического здоровья. Поэтому говорить сейчас: "Эй, давай драться" (Неуместно – Ред.). Как Саша появится, тогда можно о чем-то говорить. Сейчас можно только пожелать ему здоровья крепкого и все", – цитирует слова Кокляева издание tofight.ru.

Напомним, бой между Михаилом и Емельяненко-младшим состоялся в конце ноября 2019 года и закончился нокаутом в исполнении Александра в первом раунде. Позже пауэрлифтер сделал неожиданное признание о поединке против бойца MMA.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последний раз Емельяненко-младший выходил в октагон в июле 2020 года. Тогда он сенсационно и без шансов проиграл своему соотечественнику Магомеду Исмаилову в главном бою шоу ACA-107.