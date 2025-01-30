Экс-чемпион UFC назвал непобедимого друга Кадырова 'чеченской шл*хой, которая лижет ж*пу еб*ному диктатору'

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шон Стрикленд (29-6) резко прошелся по непобедимому бойцу Хамзату Чимаеву. 30--летний этнический чеченец, который родился в Грозном, с 19 лет был гражданином Швеции, а осенью 2023-го сменил паспорт на ОАЭ, является давним другом чеченского диктатора Рамзана Кадырова.

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Перед реваншем за титул UFC 312 против Дрикуса Дю Плесси (9 февраля 2025-го) Стрикленд устроил настоящий разнос любимцу Кадырова.

"Чеченскя еб*ная шл*ха. Любой, кто подерется с этим парнем, получит них*вую зарплату. Е*аная чеченскя шл*ха. Он сбежал из еб*ной дыры, а теперь прислуживает диктатору", – цитирует американца mmaweekly.com.

Стрикленду все равно, с кем драться, но он считает, что было бы "весело" унизить непобежденного третьего номера рейтинга.

"Чимаев – это просто рофл. Да кто вообще этот Чимаев? Он свалил из своей е*аной дыры в Швецию ради лучшей жизни. Потом вернулся, потому что его родственников прессанули. Вернулся, чтобы лизать ж*пу тому же диктатору, который сделал егожизнь адом. Он стал еб*ной чеченскй шл*хой. Он накинул на него ошейник, как на ручного пёсика" – сказал Стрикленд.

Американский боец не сомневается, что Чимаев дважды поменял гражданство именно из-за влияния Кадырова.

"Но поводок стал слишком тугим, и ты снова свалил в другую страну. А потом начал мутить криптоскам. Может ли Чимаев драться? Да, он может. Но он не мужик. Я знаю, что он не мужик. Ты знаешь, что он не мужик. Весь е*аный мир знает, что он не мужик", – подытожил экс-чемпион.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 октября 2022 года Хамзат Чимаев не смог покинуть Россию из-за частичной мобилизации. После победы над Кевином Холландом на UFC 279, Чимаев хотел в Чечне навестить родственников. По прилету в Санкт-Петербург у бойца изъяли документ с орлом.

Как сообщал OBOZREVATEL, годом ранее Хамзат разбил Mercedes-Benz, который ему подарил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. На видео видно, что в результате происшествия никто серьезно не пострадал. У авто разбита передняя часть.

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