Экс-чемпион мира из РФ нецензурно отреагировал на то, что Россию лишили флага на ЧМ по шашкам

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев не сумел сдержать эмоции после того, как во время матча ЧМ по шашкам в Варшаве россиянку Тамару Тансыккужину лишили флага и названия страны.

На своей странице в Instagram боксер из РФ опубликовал видео инцидента и нецензурно его прокомментировал.

"Бл*дство продолжается", – написал Ковалев.

Отмечается, что во время матча между шестикратной чемпионкой мира Тансыккужиной и двукратной победительницей мирового первенства из Польши Натальей Садовской с организаторами связались представители Всемирного антидопингового агентства (WADA). Всемирной федерации шашек пригрозили исключением из WADA, если со стола не будут убраны флаги РФ.

Финальное противостояние между представительницей России и Польши состоит из девяти раундов (дней), в каждом из которых можно заработать по 12 очков. После четырех игровых дней Садовская лидирует со счетом 32:16.

Как сообщал OBOZREVATEL, Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) запретил спортсменам из РФ выступать на крупных международных соревнованиях под национальным флагом из-за нарушения антидопингового законодательства.