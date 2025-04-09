'Единственное, о чем я сожалею...' Навка заявила о величии России и стала посмешищем в сети

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка выразила сожаление, что из-за западных санкций не может путешествовать по миру с ребенком и показывать ему страны так, как ей бы хотелось. Однако слова титулованной россиянки о том, что ее страна вскоре будет решать, кому выдавать визы, вызвали бурю насмешек и критики в интернете.

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Ее громкие заявления о будущем величии РФ и "стуке в двери" восприняли как неуместный пафос. Пользователи начали активно обсуждать, что вместо реальных действий или предложений фигуристка ограничилась фантазиями о перевернутом миропорядке, что и сделало ее мишенью для насмешек.

"Я очень люблю ездить, путешествовать, я человек мира. Я с 14 лет живу одна, а с 16 лет ездила по всему миру – выступала, соревновалась. Я счастливый человек, потому что объездила очень много стран: Австралия, Канада, Япония, Китай, была в крупных странах. Там прекрасно, хорошо, но поверьте: дома всегда лучше", – поделилась воспоминаниями о своей насыщенной жизни 49-летняя уроженка Днепропетровска (ныне Днепр) в интервью ТАСС.

При этом жена Дмитрия Пескова посетовала, что из-за ограничений не может показать мир своему ребенку "теми глазами", которыми видела его сама. Завершила фигуристка оптимистичной нотой: "Ничего страшного. Здоровье – самое главное, а остальное все изменится, я уверена. Сто процентов. Мы еще поедем, и они еще к нам будут стучаться в двери. И тогда уже мы будем решать, давать им визы или нет".

Заявление Навки моментально разлетелось по сети, вызвав волну ироничных комментариев. Пользователи не упустили случая указать на противоречия в словах спортсменки.

"Ещё никуда не поехали, а уже угрозы, что никому визы давать не будем". Другой пользователь с сарказмом добавил: "Забыла часть фразы "приползут на коленях и будут стучаться в двери".

Многие обратили внимание на личные обстоятельства Навки.

Фанаты напомнили, что старшая дочь фигуристки от Александра Жулина, Александра, живет во Франции и "кутит на яхтах и виллах".

Пользователь Arita1 с иронией предложил Навке показать ребенку красоты России, а некоторые некоторые комментаторы предложили альтернативные направления для путешествий.

Другие же просто посмеялись над пафосом высказывания. Brokkoli саркастично спросил: "Так что все-таки у нее с глазами?"

Как сообщал OBOZ.UA, ранее чемпионку Турина-2006 в танцах на льду высмеяли за "событие международного масштаба".

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