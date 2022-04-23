"Единая Россия" решила "окончательно утопить российский спорт"

Партия "Единая Россия" решила обратиться к мировым спортивным организациям для защиты прав российских спортсменов, отстраненных от международных соревнований, заявил зампредседателя комиссии генсовета партии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, сенатор Андрей Климов.

По словам Климова, такую идею согласовали с председателем комиссии Сергеем Лавровым.

Чиновники РФ хотят сделать специальное обращение и распространить его в международную спортивную общественность. Для этого они планируют привлечь российских спортсменов, многие из которых находятся в высших органах нашей партии.

Эти слова вызвали настоящую агонию у российских болельщиков. Многие уверены, что такое решение похоронит весь российский спорт.

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Многие юзеры с возмущением потребовали сперва нормальных выборов в стране.

Фанаты считают, что это настоящий позор, а письмо, где в шапке указывается "ЕдРо" и Лавров даже не будет читаться.

" Единая Россия и Лавров обратились... Думаю сейчас там, сразу после прочтения имён обратившихся, в топку подобные бумажки выкидывают, дальше шапки не читая", – отмечают пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее россияне заспамили мемами и картинками котиков чат "Единой России" для жалоб на "фейки" о российской армии.