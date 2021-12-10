Дзюдоистка-красавица Белодед отправилась в загадочное путешествие

Знаменитая и привлекательная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед покинула дождливый и холодный Киев. 21-летняя красотка решила сыграть со своими поклонниками в игру, предложив им отгадать, куда же она отправилась.

На своей странице в Instagram Даша в розовом наряде задала вопрос, куда же она улетает. И предоставила три варианта ответа: в отпуск, в командировку или же на тренировки.

По следующей фотографии из самолета над солнечной турецкой Антальей можно было подумать, что дзюдоистка вновь отправилась отдыхать на курорт.

Видео дня

Однако вскоре появились кадры из отельного номера, который расположен прямо на стадионе "Глория Спортс" возле Антальи. Здесь часто останавливаются украинские спортсмены во время тренировочных сборов. Недавно там побывала легкоатлетка Марина Бех-Романчук, да и сама Белодед туда уже наведывалась.

Судя по всему, спортсменку ждет программа занятий. Зато Белодед порадовала рождественская елка, которая уже создает новогоднее настроение.

К тому же недавно, как сообщал OBOZREVATEL, чемпионка Дарья Белодед пошла на работу к Кате Осадчей и попробовала себя в роли телерепортера.

На премьере фильма о принцессе Диане звезда украинского спорта выглядела соответствующим образом.

Впрочем, в ближайшие дни Даша сосредоточится на спортивной стороне своей жизни и будет работать на тренировках.

Ранее дзюдоистка-красавица Белодед засветилась на пляже в Эмиратах.