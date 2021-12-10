Дзюдоистка-красавица Белодед отправилась в загадочное путешествие

Андрей Фоменко
Другие виды спорта
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Дзюдоистка-красавица Белодед отправилась в загадочное путешествие

Знаменитая и привлекательная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед покинула дождливый и холодный Киев. 21-летняя красотка решила сыграть со своими поклонниками в игру, предложив им отгадать, куда же она отправилась.

На своей странице в Instagram Даша в розовом наряде задала вопрос, куда же она улетает. И предоставила три варианта ответа: в отпуск, в командировку или же на тренировки.

Дзюдоистка с вопросом.

По следующей фотографии из самолета над солнечной турецкой Антальей можно было подумать, что дзюдоистка вновь отправилась отдыхать на курорт.

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Самолет Дарьи.

Однако вскоре появились кадры из отельного номера, который расположен прямо на стадионе "Глория Спортс" возле Антальи. Здесь часто останавливаются украинские спортсмены во время тренировочных сборов. Недавно там побывала легкоатлетка Марина Бех-Романчук, да и сама Белодед туда уже наведывалась.

Отель на стадионе в Турции.

Судя по всему, спортсменку ждет программа занятий. Зато Белодед порадовала рождественская елка, которая уже создает новогоднее настроение.

Рождественская елка в Турции.

К тому же недавно, как сообщал OBOZREVATEL, чемпионка Дарья Белодед пошла на работу к Кате Осадчей и попробовала себя в роли телерепортера.

Дарья в образе принцессы.

На премьере фильма о принцессе Диане звезда украинского спорта выглядела соответствующим образом.

Даша в розовом платье.

Впрочем, в ближайшие дни Даша сосредоточится на спортивной стороне своей жизни и будет работать на тренировках.

Ранее дзюдоистка-красавица Белодед засветилась на пляже в Эмиратах.

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