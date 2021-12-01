Дзюдоистка Дарья Белодед поменяла несколько нарядов в течение дня

Знаменитая украинская чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед похвасталась сразу несколькими перевоплощениями в течение одного дня. 21-летняя красавица предстала как в "рабочем", тренировочном, образе, так и на вечеринке.

Свои образы Даша показала на странице в Instagram. С утра девушка "просыпалась", сидя на уютном диванчике.

Затем по привычке провела тренировку и поприветствовала своих поклонников в сети.

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Затем киевская красотка явилась за рулем машины в яркой желтой куртке и белой шапочке.

А вскоре Даша вновь оказалась в авто, но уже в совершенно другом наряде.

На вечерний променад звезда спорта вышла в синем пиджаке, очень похожем на кимоно.

В полностью синем брючном костюме Белодед и сверкнула на вечеринке.

К слову, напомним, что Даша придерживается здорового образа жизни. В последние недели она увлеклась практическим курсом для всех желающих, на котором рассказывает, как поддерживать себя в хорошей форме и правильно питаться.

Напомним, на Олимпийских играх в Токио-2020 Белодед завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 48 кг. Как сообщал OBOZREVATEL, украинская призерка Олимпиады дает платные советы на российском сайте.

Недавно Дарья Белодед блеснула в мини-платье в Эмиратах.