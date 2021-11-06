Дзюдоистка Белодед с голым животом вышла на улицу и рассказала о здоровье

Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед решила помочь соотечественникам и начала учить всех желающих, как вести здоровый образ жизни. На днях Белодед в белой маечке посоветовала беречь свое здоровье, а теперь перешла к конкретным рекомендациям.

На своей странице в Instagram дзюдоистка рассказала, что получает сотни вопросов о том, "как привести свое тело в форму и стать более выносливым и при этом более здоровым". Поэтому Даша решила организовать собственный курс по правильному питанию и тренировкам. Это известие она сопроводила эффектной фотографией из парка с оголенным животом.

Видео дня

Одной из первых на это сообщение с юмором ответила звездная прыгунья в высоту Юлия Левченко: "Все мы – вечно худеющие". Белодед же на собственном примере показывает, что за своим телом нужно регулярно следить и заниматься физическими упражнениями.

В течение многих лет Даша начинает дни с зарядки. Примеры занятий она выкладывает в соцсетях.

Некоторые упражнения требуют нахождения в тренажерном зале.

А большинством можно заниматься в домашних условиях: они требуют лишь силы воли. И тогда фигура будет такой же, как у призерки Олимпийских игр по дзюдо.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце октября Дарью Белодед не пустили в США.

Недавно звезда легкой атлетики высказалась о допинге в Украине: "Разгоняют мегазраду".