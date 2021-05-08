Джанлуиджи Буффон, Адриан Рабьо, Аарон Рэмзи и Алекс Сандро выступят для украинской аудитории на бесплатной конференции PM GO: Go global!

14 мая событие соберет мировых лидеров в бизнесе, управлении, спорте и благотворительной деятельности.

Футбол — лучший пример того, как представители разных стран, культур и менталитетов могут объединиться ради общих целей. Благодаря слаженной работе в команде и четким личным ролям одиннадцать человек становятся единым организмом на поле — и достигают невероятных высот.

На PM GO: Go global о своих принципах, командной работе и достижения целей расскажут мастера мирового футбола — звезды Juventus:

Джанлуиджи Буффон — вратарь, чемпион мира 2016 года, многократный победитель Серии А и обладатель Кубка Италии;

Адриан Рабьо — полузащитник, победитель Серии А и французской Лиги 1, обладатель Кубка французской лиги, Кубка и Суперкубка Франции;

Аарон Рэмзи — полузащитник, победитель Серии А, обладатель Кубка и Суперкубка Англии.

Алекс Сандро — защитник, победитель Серии А и португальской Примейра-Лиги, обладатель Кубка Либертадорес.

Кроме того, футболисты поделятся собственным опытом о том, как переживать поражения и правильно делать выводы, сохранять мотивацию на протяжении карьеры, а также — чему футбол может научить бизнесменов.

На PM GO: Go global выступят предприниматели, топ менеджеры, спортсмены и деятели мирового уровня. Среди других спикеров — Пол Фрэнсис (Strava), Ширли Ли и Щаолей Дуан (Amazon Web Services), Алекса Мейер (Google), Свати Мохан (ex-Netflix), Ева Хилф (Polar Electro Oy) и многие другие.

Принять участие в онлайн-конференции можно бесплатно при условии предварительной регистрации - http://bit.ly/PMGOREGISTERNOW. Начало — в 10:30 14 мая.