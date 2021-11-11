Лучшие в мире: двое украинских стрелков получили награды

Сразу двое украинских стрелков попали в число лучших в мире по итогам 2021 года. Елена Костевич из Чернигова и Сергей Кулиш из Черкасс получили награды от Международной федерации пулевой стрельбы (ISSF). Торжественная церемония состоялась в польском городе Вроцлав.

На официальной странице ISSF в Facebook разместили фотографии вручения призов. 36-летнюю Костевич признали лучшей в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров. Награду олимпийской чемпионке-2004 и трехкратной бронзовой призерке Игр вручил президент Американской конфедерации стрельбы Карлос Силва Монтерросо.

Видео дня

Важную роль в определении лучшего в этой дисциплине сыграла победа Лены на Кубке президента, который прошел во Вроцлаве несколькими днями ранее.

28-летний Сергей Кулиш стал лучшим в стрельбе из винтовки из трех положений с дистанции 50 метров. Награду он получил из рук вице-президента ISSF Роберта Митчелла. Кулиш, как и Костевич, победил на Кубке президента в Польше. Напомним, в 2016 году он завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в Рио-2016.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом году сборная Украины выиграла чемпионат Европы по стрельбе, разбив в финале Россию.