Чем сейчас занимается чемпионка ОИ-2012 Шемякина и вернется ли мама двойни к оружию. Эксклюзив

Олимпийская чемпионка-2012 по фехтованию Яна Шемякина пока не собирается заканчивать карьеру, а борьба за место в сборной с более молодыми конкурентками 35-летнюю львовскую шпажистку только подстегивает.

OBOZREVATEL пообщался с Яной на церемонии празднования 30-летия НОК, когда спортсменка, словно Золушка ожидала новую туфельку взамен старой, которая порвалась в самый неподходящий момент. Но, к счастью, в машине была запасная пара.

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– Я сейчас живу в Киеве. Пока у меня отдых после того, как не сумели отобраться на Олимпиаду-2020 в Токио. Пытаюсь войти в форму к началу нового сезона, но это очень сложно, потому что неизвестно состоятся соревнования или нет, и как это все будет проходить. Поэтому пока готовимся непонятно к чему. Турниры обещают, а там уже посмотрим. Неясно, какая дальше будет ситуация в Украине и мире.

– То есть, на дорожке мы вас еще увидим?

– Ну да, я еще фехтовала в этом году, пыталась попасть на Олимпийские игры.

– Чего не хватило для попадания в Токио?

– В моем случае, наверное, мотивации. Пока детей не было, была цель и какие-то незначительные проблемы. А сейчас две моих дочки забирают много времени, поэтому сложно все совместить. Я пытаюсь, но не всегда это получается, потому что на первом месте дети, семья. А на втором уже спорт.

– В августе 2017 года вы стали мамой. И насколько быстро после родов вернулись в спорт?

– Не знаю, наверное, спустя девять месяцев после появления на свет моих дочек я начала тренироваться. Это поздно. Но мы еще никак не могли найти им няню. А без няни было сложно.

– Двойня – это тяжело. Наверное, они держали вас в тонусе без всяких диет?

– Да. Это точно.

– А когда в календаре стоят первые соревнования?

– Уже в ноябре. Казалось, что еще так долго, а время пролетело очень быстро.

– Вы уже оставляли девочек на длительный срок ради турниров?

– Да, конечно. У меня еще и собака недавно появилась, так что я теперь и из-за нее волнуюсь. Как там она переживает мое отсутствие и скучает.

– А помимо спорта по дому что-то успеваете сделать? Что-то приготовить для всей семьи?

– Вы знаете, не очень. Готовка, мне кажется, не мое. Хотя я очень люблю и стараюсь. Но не всегда получается. В принципе, я все умею готовить, только вот лепить из теста тяжело. А что-то несложное могу испечь.

– А за Олимпиадой следили? Кто-то сумел вас удивить, как, например, французский шпажист Ромен Канноне, который приехал в Токио запасным, в полуфинале прошел нашего Игоря Рейзлина и в итоге стал чемпионом?

– Всегда Олимпиада – это сюрпризы. А француз – молодец, очень хорошо подготовился, он быстрый, шустренький, никого не боялся. А в фехтовании на Олимпиаде – главное не бояться. Вообще, у него такая интересная история, ведь мог вообще не принимать участие.

– Так легче выступать?

– Наверное, да. Потому что тебя никто не знает, не верит. Особенно, когда ты не готовишься, а потом раз – и поехали.

– Украинские фехтовальщики могли выступить лучше в Токио?

– Я вообще верила в мужскую команду шпажистов и очень хотела, чтобы они были с медалью, поскольку давно к ней идут. И, естественно, хотела, чтобы Лена Кривицкая выступила лучше. Но это судьба, это жизнь, это спорт и Олимпиада. Может произойти все, что угодно.

– Как олимпийской чемпионке и маме двоих деток искать мотивацию для нового цикла?

– Нормально. Просто надо сейчас настроиться правильно. Особенно, если ты любишь свою работу и она тебе просто в кайф.

– Команда вас ждет, как своего лидера?

– Сейчас появились молодые, которые пытаются выиграть и доказать, что они лучше. Это очень стимулирует. Главное, чтобы были честные правила игры и у всех был шанс попасть в сборную.

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