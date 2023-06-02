'Дурдом. Спортсмены тоже уже': Емельяненко пришел в ярость из-за повального пьянства в России. Его брат устроил дебош

Легендарный российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко пришел в ярость из-за того, что промоутеры продолжают устраивать бои его брату Александру, который страдает от алкоголизма. Прославленный спортсмен потребовал завести уголовное дело в отношении устроителей поединков.

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Об этом Емельяненко заявил в интервью порталу Sport24. Он назвал дурдомом ситуацию с употреблением алкоголя в России, где многие позволяют себе даже на работу выходить нетрезвыми.

"Мне кажется, это нужно все запрещать в жесткой форме. Кто этим будет заниматься – прокуратура совместно с Министерством спорта, Министерство спорта совместно с федерациями и прокуратурой… Надо запрещать. Уже то, что Александр выходит на бой в таком состоянии… Это уголовное дело – допустить человека в таком состоянии. У нас почему-то на работу выходят – алкотестеры стоят. А артисты позволяют себе выйти пьяными, под действием наркотиков. Спортсмены тоже уже. Дурдом. Так не должно быть", – сказал Емельяненко-старший.

Отметим, что в начале апреля Александр Емельяненко устроил пьяный дебош в аэропорту Екатеринбурга, когда угрожал сотрудникам полиции. На минувшей неделе боец победил в поединке против блогера Евгения Ершова, который назвали постановой.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Емельяненко полетел в Дубай, где рассыпал на пляже землю из своих карманов. Спортсмен выложил у себя в соцсетях видео, на которых демонстрирует странный ритуал.

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