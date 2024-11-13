Думала о завершении карьеры: Магучих откровенно высказалась о фото с россиянкой на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих призналась, что задумывалась о завершении карьеры после того, как на нее обрушилась волна негатива за фото с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде-2020. По словам мировой рекордсменки в прыжках в высоту, пережить стресс ее помогли тренеры и близкие.

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Об этом Магучих заявила в интервью YouTube-каналу известной телеведущей Маши Ефросининой. 23-летняя легкоатлетка из Днепра подчеркнула, что научилась принимать эту ситуацию, ведь ее уже не вычеркнешь из жизни и никак не изменишь.

"Я стала психологически более устойчивее к хейту. Люди всегда будут хейтить, независимо от того, делаешь ты что-то или нет. Это было тяжелый момент. Мой тренер говорила мне – мол, если ты захочешь бросить спорт, то у тебя уже есть бронзовая награда Олимпиады. Доходило до такого. Мне было тяжело пережить негатив, который полился. Я все это прошла. Это в прошлом, это есть, я не могу это изменить", – сказала Магучих.

Ранее Ярослава рассказала, какой бред ей писали россияне после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Также она ответила на вопрос об общении с представительницей Кипра Еленой Куличенко.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих рассказала об ограничениях в сексе во время соревновательного периода. Также спортсменка со словами "никто не запрещает гулять" высказалась об отношениях с 20-летним женихом.

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