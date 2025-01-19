Друг Украины унизил непобедимого россиянина, победив в чемпионском бою UFC. Видео

Чемпион легчайшего веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мераб Двалишвили (19-4) успешно защитил свой титул, одолев Умара Нурмагомедова (18-1), который является троюродным братом непобежденного чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Со-главное событие турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе завершилось единогласным решением судей: 48-47, 48-47 и 49-46, что стало первым в карьере поражением российского бойца в карьере.

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29-летний уроженец Махачкалы доминировал в первых раундах. Однако во второй половине боя 32-летний грузинский чемпион перехватил инициативу, демонстрируя превосходство в физической подготовке и технике. В пятом раунде Двалишвили окончательно утвердил своё лидерство.

После боя болельщики обратили внимания на недостаточную готовность Нурмагомедова к пятираундовой схватке, отмечая его слабую функционалку. Было заметно, что начиная с третьего раунда россиянин стал тяжело дышать, а к 5-й трехминутке у него уже практически не было сил.

В концу встречи представитель Грузии просто унижал оппонента, демонстрируя тотальное превосходство.

Напомним, что грузинский боец поддерживает Украину в противостоянии военной агрессии России. В 2023 году он прокричал "Слава Украине!" после того, как разгромил россиянина Петра Яна. Также Мераб откровенно высказывался о представителях РФ. Кроме того, Двалишвили со словами "его страна – враг" назвал победу над Яном главным достижением в карьере.

Как сообщал OBOZ.UA, знаменитого Хабиба Нурмагомедова сняли с самолета в Лос-Анджелесе, когда тот летел на бой своего брата с Мерабом.

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