Закулисье спорта – эта рубрика OBOZREVATEL стала традиционной. Несомненно, вам интересно узнать о том, чего не увидишь на экранах своих телевизоров и не услышишь по радио.

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Финал чемпионата мира FIA по картингу, проходивший на трассе в итальянском Лонато, завершился скандалом и массовой потасовкой. В заезде класса KZ итальянский гонщик Лука Корбери вел контактную борьбу с Паоло Ипполито за 15-ю позицию и вылетел с трассы. Дождавшись обидчика на следующем круге, Корбери метнул в него бампером от своего карта. К счастью, к аварии это не привело. А после окончания заезда разгневанный Корбери набросился с кулаками на Ипполито, и драка переросла в массовую потасовку. Теперь 23-летний Лука будет вынужден навсегда распрощаться с гонками, а картодром еще не скоро примет крупные соревнования.

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При попытке установить очередной рекорд скорости разбился автогонщик и миллионер Зеф Айзенберг. Трагедия произошла на аэродроме Эльвингтон вблизи британского города Йорк. Автомобиль Porsche 911 Turbo S экстремала вышел из-под контроля в конце маршрута. Медики предприняли попытку спасти Айзенберга, но она не увенчалась успехом. За десять лет Айзенберг установил больше 70 рекордов скорости в Великобритании и мире для автомобилей, мотоциклов, квадроциклов.

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Российский боксер-профессионал, экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (34-4-1, КО 29) получил в США условный срок за насилие. "Крушитель" признал себя виновным в деле о нападении на женщину. Инцидент произошел в июне 2018 года в городке Биг-Беар (штат Калифорния). По словам пострадавшей Джейми Фронтц, боксер проявил к ней интерес и пытался принудить к интиму, а после отказа избил. Женщина заявила о переломе носа, сотрясении мозга и смещении позвоночного диска. Потерпевшая затребовала компенсацию в размере 650 тысяч долларов. Ковалев принял ее условия, однако выплатил всего 250 тысяч.

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Игроки испанского гандбольного клуба "Адемар Леон" заразились коронавирусом. Команда встречалась в рамках чемпионата страны с "Синфином". Весь матч гандболисты обеих команд провели в медицинских масках. Тем не менее, когда на следующий день игроки и персонал клуба сдали тесты на коронавирус, они показали ряд положительных результатов. В итоге из-за вспышки заболевания игроки "Адемара" были отправлены на самоизоляцию.

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Трагедией едва не завершилась тренировка кенийского марафонца Эдвина Мокуа. Когда 28-летний атлет бежал по высокой траве рядом с рекой, на него внезапно набросился бегемот. "Он сжал в пасти мою левую руку и грудь, постоянно кусал меня, одновременно подбрасывая вверх и вниз", – рассказал впоследствии Мокуа.

Заметив исчезновение партнера по команде, Денис Кипкосгей побежал обратно. "Я увидел, как Мокуа пытается освободиться от бегемота. С трудом удалось помочь ему освободиться от этого чудовища", – поведал Кипкосгей.

У пострадавшего сильное кровотечение и многочисленные повреждения – переломы ребер, левой руки в двух местах и травмы позвоночника. Мокуа потребовал от правительства компенсацию, поскольку из-за введенных в Кении коронавирусных ограничений он был вынужден тренироваться в опасной местности.

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В августе 1976 года сменившую пол 42-летнюю Рене Ричардс не допустили в женский одиночный разряд на US Open, поскольку она отказалась пройти гендерный тест. За 20 лет до этого она была Ричардом Раскиндом, доходившим до второго круга этого турнира "Большого шлема". Допуска Рене таки добилась спустя год – правда, в "одиночке" вылетела сразу, а вот женском парном разряде дошла до финала. Потом была и в третьем раунде, и в топ-20 рейтинга, а, уже будучи тренером, выиграла с Мартиной Навратиловой два Уимблдона.