Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов возмутился тем, что Украина сделала все для недопуска представителей РФ к ОИ-2024. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина также обвинил наш Национальный олимпийский комитет (НОК) в отсутствии сострадания к спортсменам из страны-агрессорки.

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Об этом Титов заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. По словам чиновника, "украинцы составили досье на каждого из наших спортсменов: кто какие фото публиковал, какие ленточки носил", добиваясь отстранения от Игр фанатов преступной войны.

"Я видел досье, которые украинцы составили на каждого из наших спортсменов. Кто какие фотографии публиковал, кто где был, какие ленточки носил. Вы же видите, что даже сейчас они требуют отстранить допущенных спортсменов. Послушайте, это отношение было видно с самого начала. История с борцами нашими. С девочкой, у которой отец погиб на СВО (так в России позорно называют войну против Украины – ред.). Именно с подачи украинского олимпийского комитета стали этим заниматься и выбросили и ее, и трех девчонок, которые поставили лайк под этим постом, выразив соболезнования. Нелепость абсолютная", – сказал Титов.

Ранее олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике Никита Нагорный заявил, что "99% всего мира за возвращение России", и стал посмешищем.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне работали в составе жюри на Олимпиаде-2024 по спортивной гимнастике и, возможно, повлияли на оценки украинцам.

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