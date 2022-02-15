Допинг от дедушки: фигуристка Валиева нашла объяснение проваленному тесту

Российская фигуристка Камила Валиева, которую во время Олимпийских игр в Китае официально обвинили в употреблении допинга, предоставила необычное объяснение попаданию запрещенного вещества в свой организм. 15-летняя звезда мирового спорта считает, что допинг она приняла случайно вместе с продуктом из рациона своего родственника.

Об этом на странице в Twitter сообщил американский журналист издания "USA Today" Том Шад. Он пообщался с главой дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денисом Освальдом.

"Во время общения после пресс-конференции Освальд сказал, что аргументом Валиевой в пользу отмены ее отстранения от соревнований было "загрязнение продуктом, который принимал ее дедушка", – написал представитель прессы.

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Что именно принимал дед россиянки – какую-то добавку или лекарства, не указывается. Спортсменка же продолжает тренироваться на Олимпийских играх. Короткую программу женщины представят 15 февраля (старт в 12:00 по Киеву), а произвольную – в четверг, 17 февраля, после чего и раздадут медали.

Напомним, в анализе 15-летней спортсменки из Казани обнаружили запрещенное вещество триметазидин. Положительную допинг-пробу взяли 25 декабря 2021 года во время чемпионата России в Санкт-Петербурге, а проанализировали в лаборатории шведского Стокгольма.

Тем временем спортивный врач объяснил, что за допинг нашли у Валиевой. Триметазидин является запрещенным с 2014 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Валиеву не будут награждать на Олимпиаде в Пекине.

Накануне украинский комментатор потроллил россиянку Валиеву: "Читерка на допинге".