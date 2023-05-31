'Должны быть готовы к мобилизации'. В Чехии украинцам призывного возраста отказали в регистрации на открытый турнир по шахматам

Чешский шахматный турнир Teplice Open отказался регистрировать украинцев призывного возраста. Соревнование должно пройти в Теплице (курортный город на северо-западе Чехии) с 10 по 18 июня.

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Комментируя ситуацию, один из организаторов турнира Павел Кирс заявил, что украинские мужчины призывного возраста должны воевать с оружием в руках на поле боя за свою страну, а не "мирно с деревянными фигурами в руках сидеть за шахматной доской".

Кирс сообщил, что по состоянию на 31 мая в списке участников игроки из 37 стран, в том числе из Украины.

"Женщины, юниоры U-18 и игроки старше 60 из Украины могут смело играть, но записался только один двенадцатилетний мальчик. В сложившейся ситуации мужчины не должны покидать свою землю и должны быть готовы к возможному призыву и мобилизации. Наши молодые добровольцы уходят воевать за их родную землю. Часто они возвращаются тяжело ранеными, а некоторые отдали жизнь за Украину. А их украинские сверстники хотели бы играть в шахматы за границей? Я согласен с президентом Зеленским. В это тяжелое для Украины время потенциальные солдаты не должны покидать родную землю", - написал Кирс в Facebook.

Как сообщает Tribuna.com, в турнире будут играть минимум два россиянина под флагом ФИДЕ - Антон Демченко и Глеб Дудин. Регистрацию россиян Кирс прокомментировал следующим образом.

"Пишут, что россияне пришлют домой деньги, которые мы им дадим, и с их помощью сделают ракеты. Что сказать? Пожалуй, единственное, что даже если бы Демченко взял первое место, на ракету этого точно не хватило бы. Кстати, Демченко, единственный российский гроссмейстер ФИДЕ в нашем списке, является одним из 44 российских шахматистов, приславших Путину открытое письмо с осуждением российской агрессии и выражением солидарности с Украиной", - добавил он.

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