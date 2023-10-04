'Добро пожаловать в ГУЛАГ'. В России приняли новый 'крепостной' запрет, шокировав болельщиков

В России власти запретили спортсменам без согласования выезжать из страны. Как сообщает РИА Новости, такое распоряжение выпустил комитет по физической культуре и спорту Петербурга.

Запрет распространяется на спортсменов, тренеров и персонал бюджетных спортшкол. Им запрещается выезжать за пределы Российской Федерации на учебно-тренировочные сборы и в период отпусков.

Уточняется, что в случае согласования с комитетом выезды могут быть разрешены.

По информации Sports.ru, несколько директоров спортшкол рассказали, что раньше был список дружественных стран, в которые можно ехать. В него, например, входила Турция, но теперь рекомендовано туда не ездить.

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Такое новшество вызвало настоящий шок у российских болельщиков, которые сравнивают ситуацию с тем, что было во времена СССР.

"30 лет любители коммунизма повторяли мантру "верните всё в зад (именно раздельно)". Ну вот кушайте, не обляпайтесь. Жаль только, что прелестями совка придётся "наслаждаться" не только им, но и нормальным людям", – пишут комментаторы.

Другие ехидно поздравляют своих соотечественников с возвращением в 30-е годы.

"Пенсионеры возраста 60+ привели молодёжь туда, откуда сами пришли. Что ж, спасибо большое. Это называется: "надо, чтоб вы тоже прочувствовали", "Крепостные", "Реально тюрьма. Открытого типа", "Добро пожаловать в ГУЛАГ", – отмечают пользователи.

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