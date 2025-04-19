'До какого уровня мы должны унижаться?' Фетисов закатил истерику из-за отношения к России в международном спорте

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов возмутился ситуацией с допуском российских спортсменов до международных соревнований и закатил истерику по поводу нейтрального статуса, в котором россияне вынуждены выступать. Поводом для возмущения стал отказ в нейтральном статусе российской гимнастке Виктории Листуновой

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Олимпийской чемпионке запретили участвовать в международных турнирах из-за фотографии с парада Победы и участия в митинге в Лужниках весной 2022 года.

"Нашей девочке, гимнастке Виктории Листуновой, за то, что она поздравила папу или дедушку с 23 февраля, даже не разрешили выступать в нейтральном статусе. Это что за х*ень, простите? До какого уровня мы должны унижаться, чтобы нам разрешили посоревноваться где-то?" – истерично заявил Фетисов в интервью "Комсомольской правде".

Хоккеист подчеркнул, что поддержка спортсменов, выступающих без флага и гимна, якобы раскалывает общество, и сам он теперь придерживается иного взгляда: "Раньше я тоже поддерживал это. А сегодня ситуация другая. Я считаю, что мы в этой ситуации должны четко для себя понять: только с флагом и гимном. Другого не предлагать".

Фетисов сетует на то, что молодые спортсмены уже много лет не слышали гимн России на соревнованиях и не видели флаг своей страны, а правила допуска становятся всё жестче. По словам титулованного экс-хоккеиста, сложившаяся ситуация — это прямое давление, попытка лишить спортсменов идентичности: "Это что, призыв к тому, чтобы подчиняться тем, кто нас дискредитирует, и не быть собой?" – задался он вопросом.

В комментариях российские болельщики высмеяли такие слова своего титулованного соотечественника.

"Ахахаха, уже про 23 февраля приплели, а раньше про 9 мая была речь) Вы молодой девушке своей Z пропагандой загубили международную карьеру. Старые пердуны во власти помрут, а нам дальше с этим жить", – пишут россияне.

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