ДНК свободы мы носим в нашем сердце: НОК передал армии Украины 1 миллион гривен, а спортсменки записали сильное послание

Национальный олимпийский комитет (НОК) направил 1 миллион гривен в поддержку украинской армии. А известные спортсмены обратились к защитникам Украины со словами поддержки.

В заявлении НОК отмечается, что в эти сверхсложные для всей Украины дни в защиту своего государства встало и спортивное сообщество.

"Исполком Национального олимпийского комитета Украины поддержал инициативу президента НОК, олимпийского чемпиона Сергея Бубки и направил на нужды армии 1 миллион гривен. Призовем всех присоединиться к защите нашей матери Украины! Уверены, что вклад каждого из вас – это кирпич в нашу общую победу!", – говорится в сообщении на сайте НОК.

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А топовые украинские спортсменки и олимпийские чемпионки обратились к украинским солдатам и всем защитникам Украины.

Послание оставили биатлонистки Елена Билосюк и Елена Петрова, стрелок Елена Костевич, легкоатлетки Наталья Добрынская, Ирина Геращенко и Марина Бех-Романчук, фехтовальщицы Яна Шемякина и Ольга Харлан, борчиха Алла Черкасова, гимнастка Анна Бессонова, гандболистка Елена Яценко, гребчиха Анастасия Коженкова и синхронистка Марина Алексеева.

"Украинцы, Соотечественники! Друзья! На нашу Родину пришел враг. Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия, территориальная оборона, национальная полиция, волонтеры и тысячи простых людей – ВЫ ГЕРОИ! Вы поражаете своим мужеством, преданностью и победой весь мир! За каждый метр нашей земли бок о бок стоит армия и народ Украины, сила духа которых непреодолима!", – говорится в заявлении.

"Мы все и наши дети с гордостью несем миру, что мы – УКРАИНЦЫ! Достойные потомки своих родителей! ДНК свободы, отчеканенные в гербе Украины, мы носим в нашем сердце! Вместе все украинцы – с запада на восток и с севера на юг – это сила, создающая новую историю Европы и мира! Победа за нами! Слава Украине! Героям слава!", – подытожили девушки.

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