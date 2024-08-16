'Для того, чтобы наказать': Харлан заявила о спланированной провокации россиян на ЧМ

Россиянка Анна Смирнова, а также представители федерации фехтования РФ, заранее подготовили план с провокацией украинки Ольги Харлан во время ЧМ-2023. В стане соперников нашей соотечественницы знали, что она откажется от рукопожатия, поэтому решили выбить ее из турнира неспортивными методами.

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Об этом сама Харлан рассказала в интервью ТСН. По словам нашей двукратной олимпийской чемпионки, она не дала ни единого шанса российской сопернице, которая после отказа украинки приветствовать ее, устроила настоящий цирк, усевшись на стул прямо на дорожке.

"Они знали, что я не буду жать руку. Они знали, на что давить. Это было ясно. Они знали, как потом вести себя. Это было запланировано. Там не было даже какого-то момента о выигрыше: что она у меня выиграет, пойдет дальше и т.д.... Это было для того, чтобы наказать. Когда я тогда выходила на дорожку, я, конечно, понимала все эти риски", –вспомнила тот случай Харлан.

Тогда организаторы ЧМ дисквалифицировали Ольгу на два месяца, однако позже санкции были отменены. Кроме того, Международный олимпийский комитет (МОК) выдал нашей саблистки персональную лицензию для участи на ОИ-2024, где Харлан завоевала две медали.

Как сообщал OBOZ.UA, Ольга Харлан стала самой титулованной украинской спортсменкой на Олимпийских играх, побив рекорд Яны Клочковой.

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