''Дискриминация'': в России назвали нарушением прав человека осуждение войны в Украине по требованию МОК

Вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Левитин назвал дискриминацией условия допуска спортсменов из страны-агрессора к международным турнира. В частности, помощника диктатора Владимира Путина возмутило требование не поддерживать войну в Украине.

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Об этом Левитин заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Он назвал неприемлемыми рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по участию спортсменов РФ на соревнованиях, на которые агрессоры соглашаться не собираются.

"Мы точно не пойдем на условия, если с наших спортсменов потребуют расписки насчет СВО. Мы считаем, что это дискриминация и нарушение прав человека. Мы ведем консультации, но тем не менее есть параметры, на которые мы никогда не пойдем. Самые проблемные международные федерации? Я думаю, легкая атлетика, потому что по сути это половина команды, и поэтому здесь для нас важно, чтобы россиян допустили. Но надо понимать, что в легкой атлетике нет командных соревнований, надеемся, что индивидуальные спортсмены отберутся на ОИ-2024", – сказал Левитин.

Ранее олимпийский чемпион Токио-2020 и принципиальный соперник украинских гимнастов Артур Далалоян назвал унижением рекомендации МОК по допуску россиян к турнирам.

Напомним, МОК рекомендовал международным федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также командных видов спорта. После этого Кабинет министров Украины принял решение о бойкоте турниров с участием агрессоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпионка-допингистка Олимпиады в Сочи-2014 Ольга Зайцева назвала рекомендации МОК по допуску российских спортсменов к соревнованиям завистью к стране-агрессору.

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