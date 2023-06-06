'Дискриминация': чемпион ОИ из РФ пожаловался, что МОК заставляет Россию 'ползти на коленях' ради участия на Играх-2024

Президент Всероссийской федерации плавания (ФФП) Владимир Сальников назвал дискриминацией условия допуска спортсменов из РФ к международным соревнованиям. Четырехкратный олимпийский чемпион пожаловался на то, что от его соотечественников требуют исключить любую ассоциацию с режимом Владимира Путина.

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Об этом Сальников заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Он выдал традиционные штампы Кремля о спорте вне политике, а кроме того он описал требование от спортсменов из страны-агрессорки не поддерживать войну в Украине словами "говорят, что надо ползти на коленях и что‑то еще".

"Олимпиада действительно цель жизни, это то, что объединяет. В хартии все четко и ясно прописано. Никакой дискриминации там не предусмотрено. А когда говорят, что надо ползти на коленях и что‑то еще – черное по белому читается по‑другому. Иногда я себя ловлю на слове: что бы ты ни говорил, ничего не меняется. Но не нужно останавливаться. Мы всегда должны защитить свои интересы и говорить об этом. Мы сейчас сталкиваемся с тем, что на праздник нас просят прийти чуть ли не с номером на спине, чтобы не было ассоциаций", – сказал Сальников.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал "неприемлемыми и нелегитимными" критерии допуска спортсменов из страны-агрессорки к международным соревнованиям.

Напомним, МОК рекомендовал федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также от командных видов спорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк потребовал вернуть страну-агрессора в международные соревнования, так как "спорт – посол мира".

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