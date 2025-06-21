Девушка-боец на взвешивании поцеловала в губы соперницу. Та ошалела. Видео

В американском городе Форт-Уэрт проходит подготовка к турниру по боям на голых кулаках Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC). Одним из центральных событий станет поединок между бывшими участницами Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC)— казахстанкой Марией Агаповой и американкой Джессикой Ай.

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Во время традиционной дуэли взглядов 28-летняя уроженка Павлодара неожиданно наклонилась и поцеловала 38-летнюю соперницу в губы, чем вызвала её явное возмущение. Жест казашки восприняли как провокацию и неуважение, а сам момент быстро разлетелся по соцсетям.

Комментируя случившееся Агапова призналась, что все случилось спонтанно, так как Джессика слишком близко к ней наклонилась.

Мария Агапова ранее провела 15 профессиональных боёв по смешанным единоборствам, в 10 из которых одержала победу. Джессика Ай выходила в клетку 27 раз: 15 раз выигрывала, 11 раз проигрывала, ещё один бой не был засчитан.

Агапова известна тем, что первой среди женщин из Казахстана подписала контракт с ведущей бойцовской организацией мира — UFC.

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