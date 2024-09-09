'Детский сад какой-то': соперница Магучих из России лицемерно посмеялась над украинкой

Бывшая российская легкоатлетка Елена Куличенко, которая выступала под флагом Кипра на Олимпийских игр-2024, выдала бред о позиции Ярославы Магучих в отношении представителей РФ. 22-летняя прыгунья в высоту отреагировала на критику со стороны нашей соотечественницы тех, кто поддерживает агрессию против нашей страны, словами "детский сад какой-то".

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Об этом Куличенко заявила в интервью порталу Sport24. Уроженка подмосковного Одинцово, которая выступает за Кипр с 2021 года из-за санкций, наложенных на Федерацию легкой атлетики России, обвинила Магучих в неискреннем патриотизме и предвзятом отношении к представителям РФ, забыв о войне в Украине.

"Да детский сад какой-то. Думаю, на нее идет очень сильное давление, она вынуждена такие вещи говорить, которые, может, так даже не думает. На нее же много хейта свалилось после Токио, когда она с Марией Ласицкене сфотографировалась – думаю, это ее до сих пор сильно триггерит. У меня нет к ней никакого хейта, я не буду подливать масло в огонь. Ну, не обнялись в конце финала – переживу", – сказала Куличенко.

Накануне Олимпиады Магучих резко высказалась о Куличенко, отметив ее пророссийские взгляды. "Если бы она даже шла на контакт, то я с ней точно не пойду. Скорее там патлы повырываю. Поэтому нет", – говорила Ярослава.

Как сообщал OBOZ.UA, перед стартом Игр-2024 Елена Куличенко угодила в громкий скандал, когда у нее обнаружили аккаунт в OnlyFans. При этом брат спортсменки обвинил во всем Украину.

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