Дерюгина высказалась о "подкупе судей Россией" от Гордона

В Федерации художественной гимнастики Украины (ФХГУ) посчитали неактуальными слова журналиста Дмитрия Гордона о том, что президент ФХГУ Ирина Дерюгина рассказывала ему о подкупе судей представителями России. С Гордоном Ирина Иванова в последний раз общалась 15-20 лет назад, ответили в пресс-службе ФХГУ в ответ на запрос РБК.

Из-за того, что прошло очень много времени, Дерюгина не считает нужным как-то комментировать подобные заявление, которые касались давних событий. С учетом современных реалий эти слова не имеют никакого смысла.

"Ирина Дерюгина никого ни в чем не винит. Также, что касается результатов последних соревнований, она считает их вполне справедливыми, в частности и результаты судейства Олимпиады-2020", – говорится в заявлении федерации.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 21 августа Гордон, в эфире Youtube-канала ФАК.Подкаст, комментируя скандал в художественной гимнастике на Олимпиаде-2020, пересказал свой разговор с президентом ФХГУ Ириной Дерюгиной.

По словам Гордона, Дерюгина объяснила неудачи украинских спортсменок на крупных турнирах подкупом судей со стороны россиян.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская судья Лидия Виноградная объяснила причины поражения россиянок, после чего ей в социальных сетях русскоязычные пользователи начали писать гадости и угроз.