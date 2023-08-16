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"Деградирующего" Путина "затравили" российские болельщики за его "предсказание"

Максим Иншаков
Другие виды спорта
3 минуты
2,7 т.
'Деградирующего' Путина 'затравили' российские болельщики за его 'предсказание'

Президент России Путин предрек создание параллельных структур в сфере международного спорта, спровоцировав насмешливые комментарии от соотечественников. Кроме того, главарь Кремля заявил о политизации и деградации международных спортивных структур.

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"К сожалению, в результате политизации международных спортивных структур и дальнейшей коммерциализации международного олимпийского движения, к сожалению, мы видим, там определенная деградация наступает, но это неизбежно просто, безусловно повлечет за собой создание параллельных структур в сфере международного спорта", – сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.

"Деградирующего" Путина "затравили" российские болельщики за его "предсказание"

Болельщики не смогли сдержать эмоций, затравив своего лидера.

"У кого-то уже давно деградация: чести, совести и ума", "Да он сам живёт в параллельном своём мире", – пишут россияне.

"Деградирующего" Путина "затравили" российские болельщики за его "предсказание"
"Деградирующего" Путина "затравили" российские болельщики за его "предсказание"
"Деградирующего" Путина "затравили" российские болельщики за его "предсказание"
"Деградирующего" Путина "затравили" российские болельщики за его "предсказание"

Фанаты уверены, что лучше б Путину обратить внимание на свою страну.

"Деградирующего" Путина "затравили" российские болельщики за его "предсказание"
"Деградирующего" Путина "затравили" российские болельщики за его "предсказание"
"Деградирующего" Путина "затравили" российские болельщики за его "предсказание"
"Деградирующего" Путина "затравили" российские болельщики за его "предсказание"

Юзеры приводят в пример II Игры стран СНГ, как провал созданной "параллельной структуры".

"Деградирующего" Путина "затравили" российские болельщики за его "предсказание"
"Деградирующего" Путина "затравили" российские болельщики за его "предсказание"

"И мы уже видим эти параллельные структуры - Игры стран СНГ. Создают огромную угрозу имиджу и популярности Олимпийских игр и чемпионатов мира", – стебутся в комментариях.

"Деградирующего" Путина "затравили" российские болельщики за его "предсказание"
"Деградирующего" Путина "затравили" российские болельщики за его "предсказание"
"Деградирующего" Путина "затравили" российские болельщики за его "предсказание"
"Деградирующего" Путина "затравили" российские болельщики за его "предсказание"
"Деградирующего" Путина "затравили" российские болельщики за его "предсказание"

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