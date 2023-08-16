Президент России Путин предрек создание параллельных структур в сфере международного спорта, спровоцировав насмешливые комментарии от соотечественников. Кроме того, главарь Кремля заявил о политизации и деградации международных спортивных структур.

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"К сожалению, в результате политизации международных спортивных структур и дальнейшей коммерциализации международного олимпийского движения, к сожалению, мы видим, там определенная деградация наступает, но это неизбежно просто, безусловно повлечет за собой создание параллельных структур в сфере международного спорта", – сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.

Болельщики не смогли сдержать эмоций, затравив своего лидера.

"У кого-то уже давно деградация: чести, совести и ума", "Да он сам живёт в параллельном своём мире", – пишут россияне.

Фанаты уверены, что лучше б Путину обратить внимание на свою страну.

Юзеры приводят в пример II Игры стран СНГ, как провал созданной "параллельной структуры".

"И мы уже видим эти параллельные структуры - Игры стран СНГ. Создают огромную угрозу имиджу и популярности Олимпийских игр и чемпионатов мира", – стебутся в комментариях.

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