'Дед сошел с ума'. Путин стал посмешищем в сети после слов про деградацию олимпийского движения

Президент России Владимир Путин получил большую порцию нелестных комментариев от болельщиков из РФ после своего выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума. Кремлевский диктатор заявил, что олимпийское движение деградирует и порекомендовал развивать новые направления.

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"Сам международный спорт и олимпийское движение деградируют. Они не выполняют свои важнейшие функции. Ведь дело не только в том, чтобы ставить рекорды, а дело в том, чтобы объединять людей. Так или иначе будут создаваться альтернативные движения. Это объективный процесс", – сказал Путин.

В ответ российские фанаты в интернете высмеяли своего лидера.

"Как-то у самого автора объединять людей совсем не получается. Да да запад давно гниет и т.д уже скоро все построим все будет ещё немного подождать", "Это ты деграднул, то, что 300 лет строили, развалил за 20. "Да, Что чёрт побери он такое несёт?!", "Сдается мне, дед сошел с ума", – не сдерживают эмоций юзеры.

Россияне интересуются, раз за границей все так деградировало, то почему абсолютное большинство российских атлетов стремятся там выступать.

"Раз такое дело, почему постоянно ищут лазейки попасть на международные соревнования" – спрашивают любители спорта из России.

Болельщики считают, что их первым лицам страны пора изменить риторику.

"Ничего нового...проклятый запад загнивает, мы несем светлое будущее коммунизма, ой простите, многополярного мира в мир...хоть бы пластинку сменили бы, заездили уже дальше некуда..."– стебутся в комментариях.

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