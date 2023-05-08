'Даже хорошо': глава художественной гимнастики РФ выразила восторг санкциями против России

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер в лучших традициях кремлевской пропаганды назвала позитивными санкции в отношении РФ. Член провластной партии "Единая Россия" выразила абсурдную мысли о том, что национальные соревнования страны-агрессорки сравнимы с чемпионатами мира.

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Об этом Винер, которая получила пятилетнюю дисквалификацию от международной федерации, заявила в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Она отметила, что отстранение россиян от международных турниров якобы способствует росту мастерства спортсменов.

"Знаете, даже хорошо, что у нас сейчас санкции. Раньше были Кубки мира, а сейчас это Кубки сильнейших. На Кубках мира могли выступать по две девочки от страны, а на Кубке Сильнейших выступает очень много гимнасток – от регионов, от клубов. Накал борьбы был такой, что его можно сравнить только с чемпионатом Европы или даже мира, потому что все наши регионы привезли очень сильные команды. Раньше могло быть только два человека, и многие оставались в тени. Теперь все на свету – очень много соревнований, отборов", – сказала Винер.

Отметим, что ранее глава ВФХГ Винер назвала благодарность Путина такой, выше которой ничего быть не может.

Как сообщал OBOZREVATEL, художественная гимнастка Елизавета Полстяная, которая родилась в Риге и с 2018 года имеет гражданства России и Латвии, пожаловалась на тяжелую жизнь на новой родине.

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