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"Даже хорошо": глава художественной гимнастики РФ выразила восторг санкциями против России

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
6,3 т.
'Даже хорошо': глава художественной гимнастики РФ выразила восторг санкциями против России

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер в лучших традициях кремлевской пропаганды назвала позитивными санкции в отношении РФ. Член провластной партии "Единая Россия" выразила абсурдную мысли о том, что национальные соревнования страны-агрессорки сравнимы с чемпионатами мира.

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Об этом Винер, которая получила пятилетнюю дисквалификацию от международной федерации, заявила в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Она отметила, что отстранение россиян от международных турниров якобы способствует росту мастерства спортсменов.

Ирина Винер-Усманова
"Даже хорошо": глава художественной гимнастики РФ выразила восторг санкциями против России

"Знаете, даже хорошо, что у нас сейчас санкции. Раньше были Кубки мира, а сейчас это Кубки сильнейших. На Кубках мира могли выступать по две девочки от страны, а на Кубке Сильнейших выступает очень много гимнасток – от регионов, от клубов. Накал борьбы был такой, что его можно сравнить только с чемпионатом Европы или даже мира, потому что все наши регионы привезли очень сильные команды. Раньше могло быть только два человека, и многие оставались в тени. Теперь все на свету – очень много соревнований, отборов", – сказала Винер.

"Даже хорошо": глава художественной гимнастики РФ выразила восторг санкциями против России
"Даже хорошо": глава художественной гимнастики РФ выразила восторг санкциями против России

Отметим, что ранее глава ВФХГ Винер назвала благодарность Путина такой, выше которой ничего быть не может.

Как сообщал OBOZREVATEL, художественная гимнастка Елизавета Полстяная, которая родилась в Риге и с 2018 года имеет гражданства России и Латвии, пожаловалась на тяжелую жизнь на новой родине.

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