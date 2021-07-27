Даже Бермуды завоевали "золото", а Украина радуется "бронзе"
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"Это жизнь! И вдруг — Бермуды!
Вот те раз! Нельзя же так!"(В.С. Высоцкий)
Страна с населением меньшим, чем жителей в Лубенской громаде Полтавщины. И уже имеет "золотую" медаль токийских ОИ. На свои-то 54(!) кв.км.
Украина (первая по площади на континенте) радуется очередной "бронзе".
Выше нас в медальном зачете и такие "гиганты" как Гонконг и Тайвань, Эстония и Косово.
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Источник:Facebook Юрия Исаева