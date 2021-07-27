"Это жизнь! И вдруг — Бермуды!

Вот те раз! Нельзя же так!"(В.С. Высоцкий)

Страна с населением меньшим, чем жителей в Лубенской громаде Полтавщины. И уже имеет "золотую" медаль токийских ОИ. На свои-то 54(!) кв.км.

Украина (первая по площади на континенте) радуется очередной "бронзе".

Выше нас в медальном зачете и такие "гиганты" как Гонконг и Тайвань, Эстония и Косово.

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