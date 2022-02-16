'Давно готов к чемпионскому большому бою': Беринчик рассказал о возвращении в кулачные бои и перспективы в боксе

Денис Беринчик, призер Олимпиады и чемпион по версии WBO International, поучаствовал в YouTube-проекте "10 вопросов от Parimatch" на канале Parimatch Ukraine. Задать вопрос боксеру была возможность у всех подписчиков канал и фанатов украинского рубаки. Денис рассказал, что всегда готов к новым вызовам и том, что его мотивирует спустя 23 года в боксе.

Беринчик поделился, что посоветовал бы себе в юности больше тренироваться, а бокс сформировал в нем характер: "Самое главное - подниматься, когда тебя сбивают. Бокс учит не оставаться на месте, а идти вперед. Главное, всегда делать выводы и не повторять ошибок".

Когда состоится бой Дениса Беринчика на голых кулаках, в чем проявляется для него ответственность и ради чего он готов больше никогда не заниматься боксом. Ответы на все эти вопросы можно узнать из интервью боксера на официальном канале Parimatch Ukraine на YouTube.

Видео дня

Ранее в проекте "10 вопросов от Parimatch" уже приняли участие чемпион мира по боксу Александр Усик, первый украинский олимпийский скелетонист Владислав Гераскевич, чемпион Bellator Ярослав Амосов и чемпион мира по CS:GO Даниил "Zeus" Тесленко.