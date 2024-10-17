'Давненько царь эту бредятину не задвигал'. Путина высмеяли после его заявления на спортивном форуме в Уфе

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что мировой спорт пытаются сделать площадкой для геополитических игр. По мнению главаря Кремля, необходимо очистить спот от "вульгарной политизации, от двойных стандартов, извращенных правил, унизительной дискриминации".

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Выступая на пленарном заседании международного форума "Россия – спортивная держава", Путин уверен, что из мирового спорта и в частности олимпийское движение, вместо арены для честных состязаний сделали якобы площадку для "геополитических игр".

"Для насаждения деструктивной неолиберальной повестки, пропаганды противоестественных норм и псевдосвобод, отрицания традиционных ценностей, которыми веками и тысячелетиями живет подавляющее большинство стран и народов планеты. Перспективы, завтрашний день мирового спорта действительно нуждаются в серьезном, предметном обсуждении. В совместном поиске ответа на вопрос, как преодолеть непростые вызовы современности, не допустить раскола международной спортивной семьи, очистить спорт , в том числе по признаку гражданства и национальности атлетов"", – заявил диктатор.

Такая пафосная речь российского лидера нации вызвала насмешки среди соотечественников.

Эх, и не мешает ему огромнейшее бревнище в глазу такую ахинею нести", "Давненько царь эту бредятину не задвигал, больше месяца с прошлого раза прошло", "Эк его корежит от слова, в корне которого "свобода", "Т.е. Путин творит, что пожелает, а реакция на это должна быть по стандартам", "И не устает эту чушь молоть", "А без бумажки смог бы весь этот бред пересказать?" – пишут юзеры.

Кроме того россияне напомнили Путину, что именно он устраивал провластные митинги, на которые сгоняет спортсменов.

"Другое дело - мои митинги, куда спортсмены приходят поддержать меня абсолютно бескорыстно и в очередной раз своими действиями доказывают, что только у нас спорт действительно вне политики, добавил президент", – стебутся любители спорта из РФ

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