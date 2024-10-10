Дарье Белодед – 24! Как сейчас выглядит наша чемпионка, которая произвела фурор своей красотой

10 октября свой день рождения празднует двукратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы по дзюдо Дарья Белодед. Бронзовой призерке Олимпийских игр 2020-года исполнилось 24 года.

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В этот день титулованная спортсменка выложила свежее фото с огромным букетом и благодарностями всем близким людям.

"Спасибо родителям за жизнь! И людям, которые рядом со мной, не смотря ни на что. Я вас люблю", - написала Белодед у себя в Instagram.

Изначально родители Дарьи (Светлана Кузнецова - мастер спорта СССР по дзюдо, чемпионка СССР среди молодежи и Геннадий Белодед - двукратный чемпион Европы по дзюдо) не хотели, чтобы она занималась "семейным" видом спорта, а отправили ее в художественную гимнастику. Танцы с мячом и скакалкой "не зашли" девочке и она переключилась на дзюдо, добившись невиданных успехов.

Уже в 2015 году она выиграла чемпионат Украины в своей возрастной категории, а затем повторила успех на первенстве Европы и мира.

Кроме спортивного таланта, Белодед обладает незаурядной красотой, постоянно собирая сотни тысяч восторженных комментариев от фанатов со всего мира. OBOZ.UA предлагает своим читателям самим насладиться снимками нашей красотки.

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