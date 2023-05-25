'Да пошли вы! Могли бы так дать!' Чемпионка ОИ из РФ в истерике пригрозила местью Западу, который 'страдает без нас'

Двукратная чемпионка Олимпийских игр Лидия Иванова выступила с угрозами в адрес международных организаций из-за отстранения россиян от соревнований. При этом бывшая гимнастка закатила настоящую истерику, отметив, что никаких причин для санкций нет, а зарубежные спортсмены страдают от отсутствия представителей страны-агрессорки.

Видео дня

Об этом Иванова заявила в интервью изданию "Спорт-Экспресс". Она добавила, что российские атлеты готовы мстить западным функционерам, но при этом требуют допустить их к соревнованиям без всяких дополнительных условий.

"Им плохо! Они очень страдают без нас. У них все эти Олимпиады и чемпионаты – второсортные, как курица протухшая. Что это за конкуренция, когда нет главных соперников? И сейчас придумана более изощренная, унизительная форма. И мы должны этому подчиниться?! Да пошли вы тогда со своими условиями! Допускаете всех либо никого. Еще понимаю, когда это началось на почве допинга – можно спорить. Но теперь... Меня убьют после этих слов спортсмены. Они говорят: "Я же готов, мы отомстим!" Верю, что могли бы им так дать!" – сказала Иванова.

Ранее тренер сборной РФ по спортивной гимнастике Валентина Родионенко назвала требование Международного олимпийского комитета (МОК) осудить войну в Украине унижением для россиян.

Напомним, МОК рекомендовал федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также от командных видов спорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков обвинил международные организации в нарушения прав атлетов из страны-агрессора. Он также назвал требование МОК осудить войну в Украине "сортировкой людей по происхождению" и "отречением от отечества".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!