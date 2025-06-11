'Чудовищно'. Навка рассказала, что сделает в Сочи, и была затравлена россиянами

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка объявила о планах провести 150 ледовых шоу в Сочи. Однако её амбиции вызвали резкую критику в соцсетях. Большинство россиян сочли её проект лишним, а источники финансирования сомнительными.

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Навка заявила, что нынешним летом её команда намерена побить собственный рекорд по количеству выступлений в Сочи. Сезон стартовал 9 июня в "Сочи Парке" показом шоу "Вечера на хуторе", а с 13 июня начнутся показы "Аленького цветочка" в ледовом дворце "Айсберг". В общей сложности продюсер планирует провести 150 шоу и задействовать около ста специалистов.

"Мы открыли пятый сезон, уже более 350 шоу провели в Сочи. В этом году хотим установить новый рекорд", – рассказала Навка в интервью Р-спорт. По её словам, техническая подготовка стала самой масштабной за всё время.

На фоне общей экономической нестабильности и урезания бюджетов в других сферах столь масштабные планы спровоцировали массу критических комментариев. Пользователи заявили, что в такой активности Навка собирается "создать картинку" за счёт госсредств и обвинили ее в паразитировании на государственной поддержке.

Также болельщики из РФ усомнились в востребованности этих шоу и открыто критиковали Навку за предполагаемую поддержку властей.

"Чудовищно, когда государство не просто субсидирует всех этих скоморохов на льду, но и обеспечивает многомиллионные прибыли кучке самозванных продюсеров", – написал пользователь.

Другие юзеры назвали шоу "шлаком" и выразили сомнение в реальной посещаемости. "Я помню залы, занятые на треть, и безумные старания режиссёра, чтобы это было незаметно по ТВ", – отмечают фанаты.

Некоторые прямо упрекнули Навку в том, что её успех основан на админресурсе: "Авербух посторонись. Админресурс в лице муженька пресс-секретаря в действии".

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