Чтобы вернуть россиян, голосовали три раза: как украинские скелетонисты ведут борьбу с агрессором и МОК, который за него агитирует

Чемпион мира по скелетону среди юниоров Ярослав Лавренюк отметил работу, ведущуюся украинской федерацией и лидером сборной Владиславом Гераскевичем над продолжением бана российских спортсменов. Возвращение представителей РФ планировали рассмотреть на внеочередном Конгрессе Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), но под давлением украинцев функционеры проголосовали за перенесение рассмотрения этого вопроса.

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В разговоре с OBOZ.UA Лавренюк отметил работу, которую провел Владислав Гераскевич, чтобы отсрочить возвращение скелетонистов страны-агрессорки.

"Мы всегда продолжаем работу над тем, чтобы так называемых "нейтральных" атлетов из России не допускали к нашему виду спорта. Владислав Гераскевич в этом работает вообще на максимальном уровне. Он вкладывает в эту борьбу все свои силы, и ему удается. За что ему очень большая благодарность и очень большое уважение. Тот объем работы, которую он проделывает – это действительно невероятно", – рассказал Ярослав.

Ярослав рассказал, что после призывов Международного олимпийского комитета допустить "нейтральных" россиян к квалификационным соревнованиям зимней Олимпиады-2026 в конце марта IBSF организовала внеочередной конгресс, на котором руководство планировало провести голосование по этому поводу.

"Они даже его делали, даже три раза. Пригласили представителя Международного олимпийского комитета, который даже там старался что-то говорить, рассказывать, но Владислав Гераскевич очень хорошо поработал", – считает спортсмен.

"Ему удалось подготовиться и очень хорошо подготовить также национальные федерации других стран. Поэтому общими силами удалось отложить это голосование о возвращении "нейтральных" россиян на другой конгресс. Это, конечно, невероятная работа Владислава Гераскевича. И также нашей команды и всей нашей федерации. Если ему что-то нужно, мы, конечно, помогаем ему", – отметил Лавренюк.

По словам Ярослава, и он, и вся украинская федерация скелетона постоянно находимся в теме возвращением на соревнование представителей страны-агрессорки и не прекращаем борьбу: "Этот вопрос актуален, и мы всегда его мониторим и всегда как-то под него подстраиваемся. Работаем, и нам сейчас это удается".

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