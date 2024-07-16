Российский легкоатлет Сергей Шубенков в патриотичном угаре отметился поддержкой кремлевской пропаганды и отказался от просмотра Олимпийских игр в Париже. Представитель бега с барьерами на 110 метров, который ранее обвинял украинцев в том, что они "портят атмосферу праздника" на международных турнирах, назвал предстоящие соревнования в столице Франции неинтересными.

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Об этом Шубенков заявил в интервью телеканалу "Матч ТВ", который ранее отказался транслировать ОИ-2024 в России, что произошло впервые за последние 40 лет. По словам 33-летнего чемпиона мира-2015, он разочаровался олимпийским движением из-за санкций в отношении страны-агрессорки.

"Я расслабился и получаю удовольствие. Олимпиада идет без нас! Что мы с этим можем сделать? Это такое событие, которое стоит того, чтобы о нем переживать, но я как‑то все в 2016 году отпереживал, в 2021‑м добил. Смотреть Олимпиаду не буду! А что я там не видел?! А вообще я как‑то в Олимпийских играх немножко разочаровался, что ли". – сказал приспешник диктаторского режима Владимира Путина.

Накануне двукратный олимпийский чемпион Денис Панкратов пожаловался на якобы унизительные условия допуска российских спортсменов к Играм Париже и выразил уверенность в том, что тех будут освистывать.

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