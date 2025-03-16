'Что он сделал?' 'Необъяснимое видео' с Трампом во время гольфа, собрало 1.6 млн просмотров за сутки

Видео игры в гольф 47-го президента США Дональда Трампа обрело вторую жизнь в интернете. Сам клип был снят еще в 2023 году, но с 16 марта вновь завирусился в сети.

Видео дня

В кадре Трамп совершает крайне неудачный удар, после чего мяч и близко не летит в направлении лунки, а падает в песочный овраг.

Менее чем за сутки ролик собрал порядка 1.6 млн просмотров социальной сети Х.

В комментариях пользователи не понимают, что сделал Трамп, что мяч принял такую необъяснимую траекторию. Другие американцы отмечают, что им все равно, как их президент играет в гольф - их волнует, что он плохо руководит страной.

Как сообщал OBOZ.UA, за два месяца пребывания на посту президента США Дональд Трамп потратил на игру в гольф немалую сумму из госбюджета. Пристрастие американского президента к этой игре уже стоило налогоплательщикам более 18 миллионов долларов.

При этом когда после инаугурации в 2025 году Трамп совершил первую поездку в Калифорнию и Неваду, конечным пунктом которой стал его гольф-клуб Дорал, журналисты спрашивали у новоизбранного президента, планирует ли он играть в гольф во время этой поездки.

"Нет. Я так не думаю. Я занят", – ответил тогда Трамп.

А уже через два дня репортер Fox News опубликовал фотографии, на которых зафиксировано, как Трамп играет в гольф в своем гольф-клубе Дорал.

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