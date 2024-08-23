'Что это такое вообще?!' Чемпион ОИ из РФ закатил истерику из-за того, что россиян 'ждет только унижение'

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выступил категорически против участия россиян на Паралимпиаде-2024 в Париже в так называемом нейтральном статусе. Бывший биатлонист назвал унижением условия допуска и обвинил международные спортивные организации в унижении представителей страны-агрессорки.

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Об этом Васильев заявил в интервью порталу Sport24. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина закатил настоящую истерику из-за того, что многие российские паралимпийцы были не допущены к Играм в столице Франции и команда формировалась на основе требований МПК.

"Что это такое вообще?! Это не им решать кого приглашать! На Паралимпийские игры России ехать не надо. Много раз говорил, что нам не надо ехать ни на эти политические Олимпийские игры, ни на Паралимпийские, где нас ждет только унижение. Нас уже на церемонию открытия не пригласили, а на закрытие, тем более, не позовут. Зачем нам такие унижения? Мы самодостаточная страна. Нам не по пути с каким-то непонятными людьми, которые пытаются нас унизить", – сказал Васильев.

Ранее легкоатлетка сборной России Анна Кулинич‑Сорокина пожаловалась на запрет цветов РФ и названия страны на Паралимпийских играх-2024. Соревнования состоятся с 28 августа по 8 сентября в Париже.

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