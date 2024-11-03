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Четырехкратная чемпионка мира ушла из спорта, чтобы воевать против России. Видео

Максим Иншаков
Другие виды спорта
3 минуты
4,3 т.
Четырехкратная чемпионка мира ушла из спорта, чтобы воевать против России. Видео

Украинка Светлана Гоцик – четырехкратная чемпионка мира по смешанным единоборствам (ММА) – после начала полномасштабного вторжения ушла на фронт защищать страну от российского вторжения. 28-летняя девушка-боец взяла позывной "Феникс" и стала пилотом FPV-дронов.

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Пресс-служба 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады выпустила небольшое видео, где взяла интервью у титулованной спортсменки.

Каких успехов ты добилась в спорте? Я стала четырехкратной чемпионкой мира по ММА, КМС по боксу. Также завоевала пояс чемпионки мира, выступала в Китае, в Таиланде, проводила поединки в Майами, ездила в Дубай. В общем, достаточно странствовала и благодаря спорту увидела мир.

Почему ты променяла пляжи Майами на окопы Донбасса? Потому что это мой дом. Здесь живут мои родители, здесь я родилась. Для меня мотивация защищать свой дом, будущее своих сестер и племянника. Если бы я этого не сделала, то предала бы себя.

Четырехкратная чемпионка мира ушла из спорта, чтобы воевать против России. Видео

Как твое решение приняли родные? Папа и мама узнали о моем решении, когда я уже уехала на БЗВП. Я им написала: "Мама, папа, я присоединилась к рядам ВСУ и теперь буду воевать". Они очень переживают, мама постоянно волнуется, много боли из-за этого. Но она понимает, что иначе я не могу.

Ты сразу хотела стать оператором FPV-дронов или штурмовиком? Я хотела быть штурмовиком. Я проходила обучение, физически могла выполнять все задания наравне с мужчинами. Но благодаря собратьям все же решила стать пилотом FPV.

Четырехкратная чемпионка мира ушла из спорта, чтобы воевать против России. Видео

Каковы твои первые впечатления от управления FPV-дронами? Поначалу казалось, что это очень сложно, много моментов в голове. Но потом понемногу училась, включилась в работу, и вышло. Помню первое попадание – залетела в окно к врагам. Это было эмоционально, собратья радовались за меня.

Какие цели ты уничтожала? Уничтожала технику – БМП, танки, "буханки". Не очень разбираюсь в названиях техники, вижу большую технику – надо уничтожить. Также атаковала вражеские точки, блиндажи.

Четырехкратная чемпионка мира ушла из спорта, чтобы воевать против России. Видео

Есть ли у тебя любимые попадания? Да, был момент, когда догоняла технику с пехотой. Подлетела сзади – это было меткое попадание.

Сколько единиц вражеской бронетехники удалось уничтожить? Не считала. Сначала записывала в блокнот, но потом работы стало очень многое, и уже не веду счет. Восьмой месяц на боевых.

Четырехкратная чемпионка мира ушла из спорта, чтобы воевать против России. Видео

Насколько мешает работать российский РЭБ? Очень тяжело работать. Иногда пульт просто улетает. Я эмоционально это переживаю, когда понимаю, что иду на удар, а управление или видео исчезает.

Как ты переносишь отсутствие комфортных условий на фронте? Для меня это вызов. Чем хуже, тем сильнее становлюсь. Бывает холодно, некомфортно, но когда летаю и вижу результат, обо всем забываю.

Четырехкратная чемпионка мира ушла из спорта, чтобы воевать против России. Видео

Что тебя мотивирует? Моя мотивация – делать работу. Я рвусь вперед, командир иногда говорит: "Феникс, отдохни". Но я пришла воевать, помогать, потому что наша пехота там постоянно. Так что я не вижу смысла говорить, что устала или что мне нужен отдых.

Чувствуешь ли ты, что живешь полной жизнью? Да, и как никогда! Когда захожу на позицию, чувствую адреналин, и мне это нравится.

Четырехкратная чемпионка мира ушла из спорта, чтобы воевать против России. Видео

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