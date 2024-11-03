Четырехкратная чемпионка мира ушла из спорта, чтобы воевать против России. Видео

Украинка Светлана Гоцик – четырехкратная чемпионка мира по смешанным единоборствам (ММА) – после начала полномасштабного вторжения ушла на фронт защищать страну от российского вторжения. 28-летняя девушка-боец взяла позывной "Феникс" и стала пилотом FPV-дронов.

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Пресс-служба 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады выпустила небольшое видео, где взяла интервью у титулованной спортсменки.

Каких успехов ты добилась в спорте? Я стала четырехкратной чемпионкой мира по ММА, КМС по боксу. Также завоевала пояс чемпионки мира, выступала в Китае, в Таиланде, проводила поединки в Майами, ездила в Дубай. В общем, достаточно странствовала и благодаря спорту увидела мир.

Почему ты променяла пляжи Майами на окопы Донбасса? Потому что это мой дом. Здесь живут мои родители, здесь я родилась. Для меня мотивация защищать свой дом, будущее своих сестер и племянника. Если бы я этого не сделала, то предала бы себя.

Как твое решение приняли родные? Папа и мама узнали о моем решении, когда я уже уехала на БЗВП. Я им написала: "Мама, папа, я присоединилась к рядам ВСУ и теперь буду воевать". Они очень переживают, мама постоянно волнуется, много боли из-за этого. Но она понимает, что иначе я не могу.

Ты сразу хотела стать оператором FPV-дронов или штурмовиком? Я хотела быть штурмовиком. Я проходила обучение, физически могла выполнять все задания наравне с мужчинами. Но благодаря собратьям все же решила стать пилотом FPV.

Каковы твои первые впечатления от управления FPV-дронами? Поначалу казалось, что это очень сложно, много моментов в голове. Но потом понемногу училась, включилась в работу, и вышло. Помню первое попадание – залетела в окно к врагам. Это было эмоционально, собратья радовались за меня.

Какие цели ты уничтожала? Уничтожала технику – БМП, танки, "буханки". Не очень разбираюсь в названиях техники, вижу большую технику – надо уничтожить. Также атаковала вражеские точки, блиндажи.

Есть ли у тебя любимые попадания? Да, был момент, когда догоняла технику с пехотой. Подлетела сзади – это было меткое попадание.

Сколько единиц вражеской бронетехники удалось уничтожить? Не считала. Сначала записывала в блокнот, но потом работы стало очень многое, и уже не веду счет. Восьмой месяц на боевых.

Насколько мешает работать российский РЭБ? Очень тяжело работать. Иногда пульт просто улетает. Я эмоционально это переживаю, когда понимаю, что иду на удар, а управление или видео исчезает.

Как ты переносишь отсутствие комфортных условий на фронте? Для меня это вызов. Чем хуже, тем сильнее становлюсь. Бывает холодно, некомфортно, но когда летаю и вижу результат, обо всем забываю.

Что тебя мотивирует? Моя мотивация – делать работу. Я рвусь вперед, командир иногда говорит: "Феникс, отдохни". Но я пришла воевать, помогать, потому что наша пехота там постоянно. Так что я не вижу смысла говорить, что устала или что мне нужен отдых.

Чувствуешь ли ты, что живешь полной жизнью? Да, и как никогда! Когда захожу на позицию, чувствую адреналин, и мне это нравится.

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