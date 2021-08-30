Четыре медали: украинские легкоатлеты ярко выступили на Паралимпиаде-2020 30 августа

В понедельник, 30 августа, украинцы Роман Павлик, Яна Лебедева, Зоя Овсий и Игорь Цветов принесли четыре медали нашей сборной на соревнованиях по легкой атлетике. Они завоевали по две серебряные и бронзовые награды.

Павлик, который специализируется на прыжках в длину, показал результат 5,63 метра, что позволило ему финишировать на третьей позиции. Его опередили новозеландец Уильям Стедман (5,64) и россиянин Евгений Торсунов (5,76 м).

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Лебедева (15,48 метра) и Овсий (14,37) выиграли "серебро" и "бронзу" на соревнованиях по метанию диска, соответственною. Они шли на первой и второй позициях, но представительница Бразилии Элизабет Гомес Родригес, которая подошла к снаряду последней, показала феноменальный результат 17,62 метра, побив мировой рекорд.

Цветов, который выступал в беге на 100 метров, был близок к "золоту", но не сумел отыграть отставание от россиянина Дмитрия Сафронова на финишной прямой. Представитель Паралимпийского комитета России (ПКР) установил мировой рекорд (11,39 с). Наш соотечественник показал результат 11,47 секунд.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 августа украинские спортсмены завоевали две золотые награды на Играх в Токио. Сначала Марина Литовченко выиграла турнир по настольному теннису, разгромив в финале представительницу ПКР, а затем пловец Андрей Трусов с мировым рекордом победил на дистанции 100 метров на спине.