Четыре медали: украинские легкоатлеты ярко выступили на Паралимпиаде-2020 30 августа

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Другие виды спорта
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Паралимпиада 2020 Павлик, Лебедева, Овсий, Цветов

В понедельник, 30 августа, украинцы Роман Павлик, Яна Лебедева, Зоя Овсий и Игорь Цветов принесли четыре медали нашей сборной на соревнованиях по легкой атлетике. Они завоевали по две серебряные и бронзовые награды.

Павлик, который специализируется на прыжках в длину, показал результат 5,63 метра, что позволило ему финишировать на третьей позиции. Его опередили новозеландец Уильям Стедман (5,64) и россиянин Евгений Торсунов (5,76 м).

Роман Павлик занял третье место по прыжкам в длину
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Лебедева (15,48 метра) и Овсий (14,37) выиграли "серебро" и "бронзу" на соревнованиях по метанию диска, соответственною. Они шли на первой и второй позициях, но представительница Бразилии Элизабет Гомес Родригес, которая подошла к снаряду последней, показала феноменальный результат 17,62 метра, побив мировой рекорд.

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Цветов, который выступал в беге на 100 метров, был близок к "золоту", но не сумел отыграть отставание от россиянина Дмитрия Сафронова на финишной прямой. Представитель Паралимпийского комитета России (ПКР) установил мировой рекорд (11,39 с). Наш соотечественник показал результат 11,47 секунд.

Цветов был близок к тому, чтобы обогнать россиянина

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 августа украинские спортсмены завоевали две золотые награды на Играх в Токио. Сначала Марина Литовченко выиграла турнир по настольному теннису, разгромив в финале представительницу ПКР, а затем пловец Андрей Трусов с мировым рекордом победил на дистанции 100 метров на спине.

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