'Честно нализал'. Чемпион мира, предавший Украину, выдвинут на пост сенатора в России

Чемпион мира по быстрым шахматам (Астана, 2012) и чемпион мира по блицу (Доха, 2016) Сергей Карякин, который в 2009 сменил гражданство с украинского на российское, может стать сенатором от Крыма в Совете федераций РФ. Кандидатуру 34-летнего уроженца Симферополя предложил "глава региона" Сергей Аксенов.

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"Герой России Юрий Петрович Нимченко будет представлять исполнительный орган государственной власти Республики Крым в Совете Федерации РФ. Сенатором от законодательного органа государственной власти нашей республики будет Сергей Александрович Карякин, всемирно известный гроссмейстер", – заявил Аксенов.

Комментируя выдвижение, предатель Украины признался, что ему очень лестно такое доверие "высшего руководства" полуострова.

"Мне очень приятно и волнительно, потому что для меня это будет совершенно другая сфера деятельности. И в то же время это шанс быть полезным крымчанам и принести пользу родному региону. Это большая честь для меня, но и огромная ответственность. И возможность проявить себя в новой области работы", – сказал 34-летний гроссмейстер в интервью российским пропагандистам.

В комментариях болельщики из России устроили обструкцию экс-украинцу. Карякина называют приспособленцем.

"Честно нализал", "Мерзкий очень тип", "Вот и должность появилась для хитрожопого Сережи", "Да уж, какой позор", – пишут юзеры.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году Карякин дал интервью российскому военному пропагандисту Семену Пегову, где провел новые границы Украины. 33-летний уроженец Симферополя уверен, что России должна захватить все области, кроме западных.

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