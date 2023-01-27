Судя по всему, дело идёт к отказу Украины от участия в парижской Олимпиаде-2024, ибо туда собираются пригласить россию. Под каким она там будет флагом — оркостанским или же "спецолимпийским", совершенно не важно, ведь её там не должно быть вообще: участие одной и той же страны одновременно и в оккупации другого государства, и в спортивных соревнованиях — в третьем тысячелетии невозможно, это несовместимо.

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И если война к тому времени прекратится, это по сути ничего не изменит: мордору для вливания в мирное содружество народов предстоит путь очень нескорый. Человечество обязано было чему-то научиться за время, прошедшее после 1936-го года (тогда, правда, фашисты на тех играх ещё и являлись хозяевами).

В 1980-м страны Цивилизации, напомню, проигнорировали московскую олимпиаду из-за войны, развязанной ссср в Афганистане, а ещё через 4 года, когда советский союз и временно порабощённые им страны в ответ пробойкотировали Игры в Лос-Анджелесе, совок вдобавок оперативно организовал в те же дни как бы олимпиаду альтернативную — в виде так называемых "игр доброй воли".

В 80-м, конечно, дополнительным импульсом явилось то, что те игры ещё и проводились в москве, а не просто было советское участие. Но ведь и война была явно поменьше, а Запад всё-таки отреагировал. Сейчас Игры будут не в москве, но когда война ТАКАЯ, то для игнора их должно быть достаточно уже и просто участия в них страны зла.

Так что у Цивилизации есть прекрасная возможность воспользоваться совковым же примером сорокалетней давности с альтернативной олимпиадой-1984. Причём уже не с "как бы", а с настоящей — с альтернативным заодно уж и Международным олимпийским комитетом.

По существу, конечно, тут всё будет зависеть от позиции и желания Главной страны мира, то есть от того, захотят ли американцы на это пойти, если французы и МОК таки заартачатся со своим желанием во что бы то ни стало пригласить россию (а то ведь достаточно может оказаться и просто одной американской угрозы). Если США захотят, они и МОК новый быстро организуют, и Олимпиаду — а уж города для неё найдутся: коль в Америке не хватит, Цивилизация гуртом подсобит: время ещё есть.

Это не ради Украины. Это ради мира в мире. Где всё равно всё зашло так далеко, что многое пора менять. Не только в спорте, но и вообще важнейшие международные вопросы не должны решаться простым большинством стран: этот странный принцип давно устарел, как и сверхправа постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Но если в СБ ООН (как, кстати, и в НАТО, и в ЕС) всё упирается в дурацкий консенсус и вытекающее из него право вето, то в ООН в целом, а также в организациях типа МОК проблема другая: там что США, что Северная Корея, что мелкие государства Океании, обозначаемые на картах цифрами, если обозначаемые вообще, где живут по полтора человека в каждой такой микростране, имеют по одному одинаковому голосу, и МЕЛОЧЬ ДАВИТ ЧИСЛОМ.

Эти принципы консенсуса и полного равенства — совершенно разные, но оба дикие и бессмысленные. Не может Венгрия, шантажируя правом вето, крутить всей Европой, явно злоупотребляя демократией, и не может ни Республика Науру, ни Королевство Тонга быть равным при голосовании с США или Китаем.

Возможно, как раз олимпийское размежевание и поможет решить проблему: посмотрим, кто куда поедет. Кто на олимпиаду с россией, а кто на Олимпиаду без неё. Не исключено, что у каждой из этих групп стран не только должен быть свой отдельный МОК, но должна быть и своя отдельная "полуООН". Каждая — со своими правилами. По крайней мере, обе они будут дееспособны. И внутри себя едины по ключевым вопросам каждая.

Ну а что их будет 2, так на то мир и биполярный. По крайней мере, не Свазиленды будут решать, какой полюс главный. А принимать важнейшие решения при несовпадении их в двух таких "предООН" станет некий аналог уже общего Совета Безопасности. Без голосований. В узком кругу главных стран планеты.

Мир становится чёрно-белым. За Добро или за зло. С Богом или с дьяволом. Время определяться.

Если Китай и США будут вместе, то вторая (которая без них) "полуООН" уже роли играть не будет. Кстати, многое тут может решиться в первую неделю февраля, если визит Блинкена в Китай окажется историческим.

А вот если КНР и США разойдутся "по баррикадам", чего не хотелось бы, то всё усложнится. И тогда пусть все остальные определяются, с кем они. Принимать же судьбоносные решения, коль по отдельности в двух "предварительных" ООН принять одно и то же не получится, будут настоящие страны-лидеры — уже без мелких с их огромным числом и/или консенсусами.

Так или иначе, ситуация с ближайшими Олимпийскими играми — уж не знаю, сколько их одновременно получится и будут ли они в срок вообще — может оказаться началом решения многих назревших вопросов. Решения через размежевание.

Но если в отношении ОИ этим размежеванием можно было бы и ограничиться, то для того, чтобы избегать войн, необходимо ещё и внедрение нового механизма — объединяющего два полюса согласования между государствами-лидерами. Без лишней болтовни и псевдодемократии.

Иначе — не получится. Иначе — неэффективно. Иначе — проблемы утонут в бесконечных разговорах, а таким балаганом их не решить.

В мире нет мира. Мир болен. И нельзя подменять его лечение ни бесперспективной и невыполнимой процедурой вечного ублажения всё ветирующей россии, ни голосованием Непалов да Эритрей.