Знаменитый норвежские лыжники резко выступили против возвращения россиян в международный спорт, обвинив их страну в продолжающемся конфликте и лицемерии. Йоханнес Клэбо, Харальд Амундсен и Эрик Валнес — публично осудили возможное возвращение российских спортсменов на международную арену.

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В интервью изданию Dagbladet они заявили, что пока продолжаются боевые действия, участие россиян в соревнованиях недопустимо.

Пятикратный олимпийский чемпион Клэбо подчеркнул, что, несмотря на спортивное уважение, не изменил своей позиции: "С ними всегда было весело соревноваться. Но пока они продолжают делать то, что делают, я считаю их возвращение неправильным".

Чемпион мира в эстафете Харальд Амундсен раскритиковал не только лыжные инстанции, но и другие виды спорта, где россияне уже участвуют: "Это кажется странным. Пока идут боевые действия, они не должны выступать ни в одном виде спорта".

Олимпийский чемпион Эрик Валнес также указал на противоречия: "Мы скучаем по спортивному соперничеству, но политическая ситуация не изменилась. Пока они не прекратят боевые действия, возвращение невозможно. К тому же они сами смешали спорт с политикой, раздавая военные звания своим спортсменам".

С 2022 года российские лыжники отстранены от соревнований под эгидой FIS. Тем не менее в отдельных видах спорта, включая теннис, плавание и шахматы, россияне продолжают выступать под нейтральным флагом, что вызывает раздражение у части международного сообщества.

Напомним, что Клебо, которого ненавидят российские болельщики, стал первым человеком на планете, который завоевав шесть золотых медалей в шести гонках на одном чемпионате мира. На первенстве 2025 года в Тронхейме 28-летний уроженец Осло выиграл спринт, скиатлон, индивидуальную гонку, командный спринт, эстафету, а в заключительный день мундиаля первенствовал в марафоне на 50 км.

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