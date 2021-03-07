Чемпионский прыжок украинки и ее невероятные эмоции стали хитом в интернете. Видео

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук 6 марта выиграла чемпионат Европы в закрытом помещении, который прошел в Польше.

В секторе для прыжков в длину наша 25-летняя красавица продемонстрировала результат 6,92 метра, что стало рекордом сезона в мире.

После своего выступления украинка не смогла сдержать эмоций, выплеснув всю энергию на зрителей. Видео с прыжком Марины и ее реакцией на победный результат на момент публикации новости собрало 144 комментария и более 6000 лайков.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться звездным часом украинской прыгуньи.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 декабря американский легкоатлетический журнал признал Бех-Романчук лучшей прыгуньей в длину в 2020 году.

В сентябре Марина с рекордом выиграла "золото" Бриллиантовой лиги в катарской Дохе.

В этом же месяце Бех-Романчук стала победительницей международного легкоатлетического турнира ISTAF в Берлине.

В феврале прошлого года украинка выиграла турнир серии World Athletics Indoor Tour по прыжкам в длину, который прошел во французском Льеване.